Мін’юст США підозрює Binance у допомозі росіянам з обходом санкцій — Bloomberg

Підозра США

Зазначається, що Binance використовувалася для переказу коштів росіянами, щоб обійти санкції США.

Відділ національної безпеки Мін'юсту США з’ясовує чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну, зазначає агентство, посилаючись на п'ятьох людей, знайомих з цим питанням.

Крім того, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану до того, як були введені жорсткі заходи контролю за дотриманням законодавства.

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Заява Binance

У своїй заяві компанія запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.

Минулого року Binance заявила, що закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства.

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