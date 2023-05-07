Міністерство юстиції США розслідує справу щодо найбільшої у світі криптобіржі Binance, яка могла допомагати росіянам обходити санкції США. Про це повідомляє Bloomberg.
Мін’юст США підозрює Binance у допомозі росіянам з обходом санкцій — Bloomberg
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Підозра США
Зазначається, що Binance використовувалася для переказу коштів росіянами, щоб обійти санкції США.
Відділ національної безпеки Мін'юсту США з’ясовує чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну, зазначає агентство, посилаючись на п'ятьох людей, знайомих з цим питанням.
Крім того, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти Ірану до того, як були введені жорсткі заходи контролю за дотриманням законодавства.
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Заява Binance
У своїй заяві компанія запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
Минулого року Binance заявила, що закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства.
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