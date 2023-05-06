Польські водії заблокували рух вантажівок через один з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею ускладнено через страйк польських перевізників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Від ранку четверга, 4 травня, польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів як на виїзд з України, так і на в'їзд. На виїзд в'їзд в Україну польські прикордонники пропускаються лише транспорт з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та тваринами.

Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі, зазначають у міністерстві та наголошують, що блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію.

Страйк

Причина — у страйку польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ». Зокрема, протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Такі дозволи були скасовані в рамках «транспортного безвізу», який запрацював влітку торік між Україною та ЄС.

Також у вимогах протестувальників йдеться про застосування до українських перевізників екологічної норми Euro4, яка в Україні застосовується щодо до польських перевізників.

За попередньою інформацією, страйк погоджено з правоохоронними органами Польщі до 24:00 3 червня 2023 року.

Зазначається, що Мінвідновлення вже звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію.

«Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення чинної проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь», — заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

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Він зауважив, що це не перший такий випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу.

Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту польських перевізників.

За даними «Укртрансбезпеки», станом на 5 травня в загальній черзі в пункті пропуску перебувало 2782 машини, у черзі на ветеринарний контроль — 454.

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