Нацбанк назвав причини падіння курсу долара у 2023 році

З початку 2023 року спостерігається поліпшення ситуації на валютному ринку України. Однак курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за квітень 2023 року.

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За даними регулятора, ситуація на валютному ринку була неоднорідною протягом першого кварталу 2023 року. На початку року попит на валюту залишався високим, передусім відображаючи значні витрати уряду наприкінці 2022 року.

Надалі попит поступово послаблювався, зокрема завдяки кращій ситуації в енергетичному секторі. Також суттєво знизились обсяги чистої купівлі банками іноземної валюти у власну позицію, насамперед через зменшення перерахувань міжнародним платіжним системам, йдеться в огляді.

Крім того, навесні істотно знизились обсяги купівлі безготівкової валюти населенням. Зменшився і попит на іноземну валюту на готівковому ринку, що засвідчило помітне звуження спреду між готівковим та офіційним курсом (з близько 12% наприкінці грудня 2022 року — до 3,6% наприкінці березня 2023 року).

Окрім заходів НБУ, цьому також сприяло сезонне збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти аграріями, які здійснювали закупівлі посівного матеріалу, добрив та пального для проведення посівної.

«Звуження спреду усуває ринкові викривлення та сприяє збільшенню надходжень валюти через офіційні канали. Ревальвація готівкового курсу гривні також підтримує поліпшення курсових та інфляційних очікувань», — зазначили в НБУ.

За даними регулятора, пропозиція іноземної валюти на безготівковому ринку значною мірою формувалася підприємствами АПК та сезонним чинником — настанням строків сплати річних податків. Однак загальний обсяг пропозиції іноземної валюти дещо знизився порівняно з IV кварталом 2022 року.

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НБУ продовжував балансувати валютний ринок за рахунок інтервенцій, обсяги яких з початку року помітно зменшувалися (з понад $3 млрд у січні до $1,7 млрд у березні).

«Водночас наразі курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями. Ефективність останніх з часом послаблюється, а їх обмежувальний вплив на економічну активність — навпаки посилюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим. Значні обсяги міжнародної допомоги та поліпшення ситуації на валютному ринку з початку 2023 року формують передумови для поступового пом’якшення адміністративних обмежень», — йдеться у звіті.

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