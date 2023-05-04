Українцям, які зареєстрували компанію за кордоном та не повідомили ДПСУ, загрожує штраф понад 800 тисяч

Українцям, які зареєстрували компанію за кордоном та не надали повідомлення про це до української податкової, загрожує штраф понад 800 000 грн. Про це повідомляє податковий консультант Олександр Зарайський, пише ain.ua.

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За його словами, багато ФОП навіть не знають про те, що українське законодавство зобовʼязує їх подавати таку звітність. При цьому проблема може бути досить масштабною, адже через війну багато українських підприємців започаткували бізнеси в інших країнах.

«Для розуміння проблеми. Лише до мене, далеко не самого відомого та популярного податкового консультанта, за останній рік звернулось близько 20 підприємців, які відкрили іноземні компанії і не подали повідомлення про їх відкриття, бо не знали про це», — написав Зарайський.

Мова йде про так звані КІК (контрольовані іноземні компанії), закон про які ухвалили в 2020 році, чинності набрав він у 2021-му. Однак строки подання звітів відкладалися у зв’язку з карантином та військовим станом.

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