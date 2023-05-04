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4 травня 2023, 16:36 Читать на русском

У Норвегії збільшать фінансування українських біженців

Уряд Норвегії збільшить кошти, доступні для поселення біженців, які тікають з України, оскільки очікує, що кількість шукачів притулку, які прибудуть до країни, буде більшою, ніж прогнозувалось раніше. Про це повідомляє thelocal.no.

Уряд Норвегії збільшить кошти, доступні для поселення біженців, які тікають з України, оскільки очікує, що кількість шукачів притулку, які прибудуть до країни, буде більшою, ніж прогнозувалось раніше.
Фото: unalib.ks.ua

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У оновленому бюджеті на 2023 рік, який буде повністю оприлюднено пізніше в травні, уряд виділить більше грошей на біженців з України.

«Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розмістити загалом 35 000 біженців у 2023 році. Але останні прогнози свідчать про те, що їх може бути навіть більше. Ось чому нам потрібно розселити більше біженців», — сказала міністр праці та соціальної інтеграції Марте Мйос Персен норвезькому каналу новин NTB.

Скільки біженців очікується

Згідно з новим прогнозом, Норвегія може бути змушена розмістити до 43 000 біженців. Тому уряд пропонує збільшити фінансування низки напрямків.

Фінансування

По-перше, він надасть муніципалітетам додаткові 50 000 крон (близько 4 200 євро) за кожного біженця, якого вони оселять. Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні до 200 млн крон (близько 17 млн євро). Ці гроші додадуть до фінансування, яке місцева влада отримує для облаштування біженців.

При цьому до кінця 2024 року на навчання біженців норвезькій мові буде виділено 459 мільйонів крон (понад 38 млн євро).

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«Важливо, щоб муніципалітети, які поселяють біженців, також змогли підтримати їх, коли вони виходять на роботу. Багатьом людям потрібно більше, ніж однорічна норвезька освіта, яку вони отримують сьогодні. Навчання буде продовжено на шість місяців, щоб загалом це було 18 місяців», — сказав Мйос Персен.

Курси пропонують спланувати так, щоб українці могли поєднувати їх із роботою.

Уряд Норвегії також виділить близько 180 млн крон (15 млн євро) на повторні субсидії на оренду житла для біженців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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