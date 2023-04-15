Українські біженці реєструватимуть авто у Німеччині. Пільговий період відмінили

У Німеччині вирішили не продовжувати пільговий період для власників українських автомобілів — це означає, що вони будуть зобов’язані зареєструвати транспортні засоби. Про це йдеться в публікації DW .

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Що відомо

Згідно з чинними правилами, автомобілі з іноземною реєстрацією в Німеччині не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину кордону. Для багатьох українських біженців, які прибули на авто, тікаючи від збройної російської навали, цей період уже сплив.

Уряди низки німецьких земель пропонували дати українцям можливість їздити без реєстрації ще рік. Інші були проти, вказуючи на те, що значна кількість автомобілів без реєстрації становитиме у довгостроковій перспективі небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

На засіданні комітету представників земельних урядів Німеччини з питань реєстрації автомобілів у четвер було ухвалене рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто.