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4 травня 2023, 14:10 Читать на русском

Індія та росія не змогли домовитися про торгівлю в рупіях — ЗМІ

Індія та росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати москву брати індійську валюту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія та росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях.

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Повний провал

Це стало серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з Росії, які очікували на постійний механізм оплати в рупіях, щоб знизити витрати на конвертацію валюти.

Москва вважає, що за великого дефіциту торговельного балансу на користь росії річний профіцит рупій перевищить $40 мільярдів, якщо такий механізм буде розроблений, і вважає, що накопичення рупій «небажане», заявив індійський урядовець.

Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів становить лише близько 2%, і ці чинники зменшують необхідність інших країн тримати рупії.

Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з росією невдовзі після вторгнення в Україну в лютому минулого року, але повідомлень про операції в рупіях не надходило. Більшість торгівлі ведеться в доларах, але все більше операцій здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ.

Обидві сторони говорили про полегшення торгівлі у місцевих валютах, але принципи були формалізовані.

росії незручно тримати рупії, і вона хоче, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах, сказав другий представник індійського уряду, який брав участь в обговореннях.

«Ми не хочемо більше просувати розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія перепробувала все, що ми могли, щоб спробувати змусити це працювати, але це не допомогло», — сказало третє джерело.

За словами іншого індійського урядовця, після вторгнення росії в Україну 24 лютого минулого року імпорт Індії з Росії зріс до $51,3 млрд до 5 квітня з $10,6 млрд за той же період попереднього року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
4 травня 2023, 14:34
#
А так бадьоро все починалося:) Рупія, як і рубль, дєрьмо.
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