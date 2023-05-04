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4 травня 2023, 13:46 Читать на русском

Суд арештував приховані активи Новинського на понад 10,5 мільярда

СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 млрд грн.
Фото: thepage.ua

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Заблоковані активи

До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед них:

  • елітний готельний комплекс у центрі Києва;
  • морський торговий порт «Очаків»;
  • приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

«Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів», — зазначили правоохоронці.

Однак спецслужба викрила злочинну схему і заблокували її.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) триває розслідування.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що суд арештував майно Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Також суд наклав арешт на 18 млн кубометрів газу вартістю понад 144 млн грн, що належали компаніям Новинського.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 травня 2023, 13:52
#
І що, продадуть і пустять ці гроші на війну чи хтось по-тихому собі відіжме?
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0
Сергій Т
Сергій Т
4 травня 2023, 14:32
#
Прощавай «Верес»! 😆
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