Акордбанк повністю повернув рефінансування НБУ — ЗМІ

«Акордбанк забезпечив повне погашення кредитів рефінансування і не планує ними користуватись в майбутньому. Останній платіж банк здійснив 24 березня», — заявив Руднєв.

На 1 січня 2023 року Акордбанк мав зобов’язання перед НБУ на 990 млн грн, станом на 1 березня скоротив їх до 714 млн грн. В банку повідомляють, що після 24 березня вони не мають зобов’язань з рефінансування НБУ.

В 2023 році, за словами Руднєва, Акордбанк сконцентрується, серед іншого, на збереженні суперліквідності, «яка притаманна банку історично».

Нові інвестиції в ОВДП не плануються. «До осені поточного року обсяг ОВДП в портфелі не плануємо збільшувати. Далі все буде залежати від відсоткових ставок на ринку і ситуації в країні в цілому», — сказав банкір.