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4 травня 2023, 13:10 Читать на русском

Акордбанк повністю повернув рефінансування НБУ — ЗМІ

Акордбанк повністю повернув рефінансування Нацбанку. Про це голова правління банку Олексій Руднєв розповів в інтерв'ю FinClub.

Акордбанк повністю повернув рефінансування Нацбанку.
Фото: epravda.com.ua

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«Акордбанк забезпечив повне погашення кредитів рефінансування і не планує ними користуватись в майбутньому. Останній платіж банк здійснив 24 березня», — заявив Руднєв.

На 1 січня 2023 року Акордбанк мав зобов’язання перед НБУ на 990 млн грн, станом на 1 березня скоротив їх до 714 млн грн. В банку повідомляють, що після 24 березня вони не мають зобов’язань з рефінансування НБУ.

В 2023 році, за словами Руднєва, Акордбанк сконцентрується, серед іншого, на збереженні суперліквідності, «яка притаманна банку історично».

Нові інвестиції в ОВДП не плануються. «До осені поточного року обсяг ОВДП в портфелі не плануємо збільшувати. Далі все буде залежати від відсоткових ставок на ринку і ситуації в країні в цілому», — сказав банкір.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
4 травня 2023, 13:17
#
Не планує ними користуватись в майбутньому — мудро.
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