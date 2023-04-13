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13 квітня 2023, 17:07 Читать на русском

Найбільші банки Індії відмовилися обробляти платежі за російську нафту, куплену понад $60

Державний банк Індії та Bank of Baroda повідомили нафтопереробникам, що вони не будуть обробляти платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у $60. Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на заяву керівника нафтопереробного заводу, який бере участь у пошуку фінансування для закупівель російської нафти.

Державний банк Індії та Bank of Baroda повідомили нафтопереробникам, що вони не будуть обробляти платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у $60.
Фото: pixabay.com

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За його словами, банки уважно стежать за цінами в портах навантаження, перш ніж додати витрати на доставку та логістику.

Ключові покупці російської нафти

Індія разом з Китаєм стала ключовим покупцем російської нафти після того, як більшість інших країн відмовилися від її постачання після вторгнення в Україну.

Індія скористалася знижками, придбавши рекордні обсяги російської нафти. При чому Росія стала головним їхнім постачальником, обійшовши Ірак та Саудівську Аравію.

У той час як Індія імпортує російську нафту на умовах доставки з урахуванням логістики та інших витрат, банки вимагають подробиць про так звані вільні ціни на борту, щоб переконатися, що вони не перевищують $60 за барель. Цей рівень звільняє їх від санкцій ЄС, які забороняють використання судноплавних послуг, банківських операцій та страхування від членів блоку.

Росія, як і раніше, може транспортувати та продавати нафту за будь-якої ціни, якщо не користуватиметься послугами та судами G7 та ЄС, хоча це дає менше можливостей.

Раніше цього місяця ОПЕК+ шокував ринки після оголошення несподіваного скорочення видобутку. Brent — міжнародний стандарт — зріс на 8% після цього рішення і зараз торгується вище $87 за барель.

Російська нафта торгується нижче за Brent, але якщо еталонна ціна підніметься вище $95 за барель, це призведе до того, що ціни на нафту від виробника ОПЕК+ перевищать граничний рівень, сказав керівник НПЗ.

Читайте також: Аналітики не виключили зростання цін на нафту до $100

Інший керівник нафтопереробного заводу в Мумбаї сказав, що компанії можуть звернутися до інших індійських банків, які мають мало закордонних операцій і готові обробляти платежі, не побоюючись проблем від США.

Зростання цін на нафту може ускладнити підписання довгострокових контрактів на постачання із російськими постачальниками. Indian Oil Corp., найбільша в країні державна нафтопереробна компанія, вже підписала угоду з ПАТ «Роснефть», але іншим дрібнішим переробникам важко вести переговори щодо контрактів.

Аналітик Vortexa Ltd Серена Хуанг заявив, що торгівля сирою нафтою вище за встановлений ліміт може призвести до скорочення кількості танкерів, які бажають перевозити вантажі, що обмежить російські потоки до Індії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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