АРМА передали $3 мільйони активів, які зберігались в банку президента московського ФК «ЦСКА»

Суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному громадянину Р Ф Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному президенту московського футбольного клубу «ЦСКА» Євгенію Гінеру. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Деякі з «вливань» установа отримала після початку активної фази бойових дій. Зокрема, отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.

В ДБР також нагадали, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.