Суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному громадянину
АРМА передали $3 мільйони активів, які зберігались в банку президента московського ФК «ЦСКА»
Суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному громадянину
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«У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ», — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.
Деякі з «вливань» установа отримала після початку активної фази бойових дій. Зокрема, отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.
В ДБР також нагадали, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
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