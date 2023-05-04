Курс валют на 4 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 4 травня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та у продажу. Курс євро у покупці додав 8 копійок, а у продажу додав 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,85 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 41,48−41,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,50−40,90 грн/євро.

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