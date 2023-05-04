Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото)

Укрпошта відкрила передпродаж нового поштового блоку «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Про це в телеграм-каналі написав голова компанії Ігор Смілянський.

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Що відомо про марку

«Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском „Слава Збройним Силам України!“. На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Герої та профі, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ. Одні з тих, хто поверне додому, під український прапор, наші за законом і покликом душ території», — написав Смілянський.



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Тираж блоку — 235 000 примірників.

Номінал кожної марки — F (23 грн), вартість блоку — 69 грн.

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Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін. Фото для листівок надано НГУ, ДПСУ, НПУ.

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