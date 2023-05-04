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4 травня 2023, 9:00 Читать на русском

Укрпошта відкрила передзамовлення нової марки «Гвардія наступу» (фото)

Укрпошта відкрила передпродаж нового поштового блоку «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Про це в телеграм-каналі написав голова компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта відкрила передпродаж нового поштового блоку «Слава Силам оборони і безпеки України!
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо про марку

«Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском „Слава Збройним Силам України!“. На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Герої та профі, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ. Одні з тих, хто поверне додому, під український прапор, наші за законом і покликом душ території», — написав Смілянський.



Тираж блоку — 235 000 примірників.
Номінал кожної марки — F (23 грн), вартість блоку — 69 грн.

Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін. Фото для листівок надано НГУ, ДПСУ, НПУ.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
4 травня 2023, 10:43
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Бізнес…
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