Пишний переконаний, що Україна увійшла в стійкий дезінфляційний тренд

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Тренд на зниження

«Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі і тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий», — сказав Пишний.

За його словами, цілий комплекс факторів дає підстави вважати, що Україна увійшла в достатньо стійкий дезінфляційний тренд. Тому Національний банк переглянув свій прогноз інфляції на кінець року.

«Якщо в грудні ми прогнозували інфляцію на рівні 18,7%, то наразі на кінець року ми прогнозуємо 14,8%», — зазначив очільник НБУ.

Прогноз НБУ

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.

НБУ також суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році. Регулятор прогнозує сповільнення інфляції до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

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