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1 травня 2023, 14:27 Читать на русском

Бізнес вперше з жовтня 2021 року позитивно оцінив свої перспективи — опитування

Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року.

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Зміна індексу

У квітні 2023 року ІОДА підвищився до 51.5 із 49.5 у березні, перетнувши нейтральний рівень (50 пунктів), що свідчить про очікування щодо зростання виробництва.

Підприємства торгівлі вдруге поспіль надали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності, зважаючи на сповільнення інфляційного тиску, пожвавлення споживчого попиту та збільшення пропозиції товарів: секторальний індекс у квітні зріс до 57.6 із 53.6 у березні.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль очікують зростання своїх економічних результатів на тлі поліпшення логістики, скорочення виробничих витрат для відновлення енергопостачання та стабілізації цін на пальне: секторальний індекс у квітні становив 50.5 порівняно із 51.2 у березні.

Підприємства сфери послуг продовжили пом’якшувати негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки поступовому відновленню попиту, поліпшенню ситуації з енергопостачанням та сезонному фактору: секторальний індекс становив 48.8 порівняно з 45.7 у березні. Респонденти суттєво пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень, водночас очікували зростання обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва надали найстриманіші серед інших секторів оцінки щодо своїх економічних результатів з огляду на низьку фінансову спроможність споживачів, брак інвестицій та несприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 44.9 (у березні — 45.9).

Оцінки респондентів щодо зайнятості пом'якшилися: підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують на збільшення чисельності працівників, решта опитаних секторів прогнозують нижчі ніж в попередні місяці темпи скорочення персоналу.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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