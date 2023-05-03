Нова пошта відновила відправку деяких продуктів у країни ЄС

Уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів. У зв’язку з цим Нова пошта відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Які продукти можна відправити за кордон

Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон: шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки, хрусткі хлібці, сухарі та грінки, готові соуси, кетчупи, гірчицю, консерви з риби або рибної ікри — за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання.

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон — до 10 кг.

Що заборонено відправляти

Заборонено відправляти: м'ясо, продукти тваринного походження; продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму; молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком); фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, засушені, консервовані тощо); горіхи, насіння; каву, чай; рослинні олії; злаки та крупи й борошно, висівки з них; цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу; пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 квітня Нова пошта призупинила прийом у відділеннях харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС через те, що уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України.