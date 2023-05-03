Porsche збільшив прибуток на чверть завдяки Китаю

Виробник автомобілів класу люкс Porsche у першому кварталі зміг наростити прибуток на 18,2% порівняно з минулим роком, а його виручка та операційний прибуток підскочили на чверть після збільшення до рекордного рівня обсягу постачання, пише Reuters.

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Причина збільшення прибутку

Зростанню поставок на 18% у першому кварталі сприяв сильний попит у Китаї, і тому компанія змогла підтвердити свій прогноз 2023 по досягненню рентабельності продажів від 17% до 19% при виручці від 40 до 42 млрд євро.

Операційний прибуток підрозділу фінансових послуг знизився з 102 млн до 86 млн євро, що пояснюється оцінкою хеджування процентної ставки та похідних фінансових інструментів, а також впливом підвищення ставки.