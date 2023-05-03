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3 травня 2023, 14:29 Читать на русском

Адміністрація Байдена пропонує запровадити 30% податок на майнінг криптовалют

Рада економічних консультантів (CEA) за президента США Джо Байдена запропонувала включити до федерального бюджету 30% податок на електроенергію, яка використовується під час видобутку криптовалют. Про це повідомляє Yahoo.

Рада економічних консультантів (CEA) за президента США Джо Байдена запропонувала включити до федерального бюджету 30% податок на електроенергію, яка використовується під час видобутку криптовалют.
Фото: pixabay.com

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Ця ініціатива спрямована на мінімізацію впливу на зміну клімату.

«Високе споживання енергії майнерами негативно позначається на навколишньому середовищі, якості життя та електромережах, де розташовані ці фірми по всій країні», — йдеться у повідомленні.

У майбутній публікації Рада наведе аргументи на користь акцизного податку Digital Asset Mining Energy (DAME).

У CEA зазначили, що його запровадження змусить фірми краще враховувати шкоду, яку вони завдають суспільству. Зараз їх витрати не враховують забруднення навколишнього середовища, підвищення цін на паливо та вплив зростання викидів парникових газів на клімат.

У CEA також наголосили на необхідності федерального регулювання, що враховує суспільні витрати видобутку криптовалют.

Пропонується поетапне запровадження податку протягом трьох років, починаючи з наступного року з 10%, потім підвищення до 20% та 30%.

За розрахунками, DAME принесе $3,5 млрд протягом десяти років.

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Директор з енергетичної політики Палати цифрової торгівлі Том Мейпс бачить у кроках адміністрації Байдена прагнення «напасти на індустрію, яку вони не підтримують».

Це явно демонструє те, що їм не подобається ця галузь. Вони шукають способів її обмежити", — пояснив він.

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Видобуток криптовалют у США

За даними звіту Білого дому, видобуток криптовалют у США споживає більше енергії, ніж Австралія загалом. У, де зосереджено приблизно третину всього майнінгу, цей вид діяльності припадає від 0,9% до 1,7% всіх сумарних витрат.

За оцінками New York Times, 34 найбільші підприємства використовують стільки ж електроенергії, скільки майже 3 млн домогосподарств. Десять компаній, розташованих у Техасі, стали причиною більш високих цін для всіх споживачів після того, як попит, що генерується ними, створив ризики блекаутів.

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Джерело: Мінфін
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