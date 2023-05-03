Курс валют на 3 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 3 травня, курс долара на готівковому ринку у купівлі подешевшав на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та подешевшав на 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу додав 3 копійки.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,90 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 41,40−41,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,33−40,73 грн/євро.

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