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3 травня 2023, 11:26 Читать на русском

Невідомий хакер вкрав у російських спецслужб біткоїни на $300 тисяч і переказав кошти Україні

Невідомий хакер використав блокчейн біткойн проти російської держави, викривши сотні гаманців, які, ймовірно, контролюються службою безпеки. Про це пише dev.ua з посиланням на Сoindesk.

Невідомий хакер використав блокчейн біткойн проти російської держави, викривши сотні гаманців, які, ймовірно, контролюються службою безпеки.

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Як зазначається, невідомий скористався функцією того, як блокчейн Bitcoin документує трансакції, щоб ідентифікувати 986 гаманців, контрольованих Управлінням зовнішньої військової розвідки (ГРУ), Службою зовнішньої розвідки (СВР) і Федеральною службою безпеки (ФСБ),

У повідомленнях, написаних російською мовою, йдеться про те, що до крадіжок із російських гаманців причетні хакери.

Незрозуміло, чи правдиві твердження особи — російські силові відомства не відповіли на запит CoinDesk про коментарі. Більш очевидним є те, що особа взяла під контроль принаймні деякі з гаманців російських служб. Можливо, шляхом злому або навіть (якщо вірити звинуваченням) внутрішньої роботи.

Ще до початку повномасштабного вторгнення цьому ж хакеру вдалось отримати доступ до $300 000 в біткоїнах. Ці кошти було знищено.

Після початку повномасштабного вторгнення крипту, до якої хакеру вдавалось отримати доступ, той переводив вже на допомогу Україні: практично з самого початку був запущений в тому числі й криптогаманець, на який український уряд збирав допомогу.

«Той факт, що відправник OP_RETURN хотів і міг спалити біткоїни на сотні тисяч доларів, щоб поширити своє повідомлення, на нашу думку, робить більш вірогідним те, що їхня інформація точна», — йдеться в пресрелізі Chainalysis.

Джерело: Мінфін
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