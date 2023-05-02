Компанія Фрідмана страхує авто росгвардійців, які воюють проти України — «Схеми»

Російська компанія «АльфаСтрахование», співвласником якої є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, надає росгвардії послуги зі страхування службового транспорту її підрозділів. Про це пишуть «Схеми» (Радіо Свобода).

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Робота на ворога

«Схеми» знайшли підтвердження того, що військові частини, з якими підписані контракти, беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях.

Також «Схеми» встановили, що страхова компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, яка підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента рф Володимира Путіна.

У коментарі «Схемам» Фрідман підтвердив, що він є акціонером цієї компанії, але підкреслив, що «вийшов з усіх органів управління».

Позиція українського Мін'юсту

У Мін'юсті повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави.

росгвардія — один із найбільших замовників послуг компанії «АльфаСтрахование», сплативши фірмі Фрідмана близько 280 мільйонів рублів (130 млн гривень) за останні 5 років. Співпраця продовжилася і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наприклад, «Схеми» наводять акт наданих послуг за 2022 рік за контрактом з одним із підрозділів росгвардії — центральним — на загальну суму майже 40 мільйонів рублів (18,3 млн гривень).

Як з’ясували журналісти, з-поміж російських силовиків, компанія Фрідмана співпрацює не лише з росгвардією. «АльфаСтрахование» застрахувало транспорт Головного управління МВС росії у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області.

Зокрема, один із застрахованих автомобілів — УАЗ — журналісти помітили на відео з Маріуполя, зняте у квітні цього року, яке редакції передали активісти руху «Маріуполь.Спротив». Поруч із УАЗом були окупанти у військовій формі, які перевіряли документи у місцевих жителів.

Розслідування «Схем» також виявило, що захист «АльфаСтрахование» поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента росії Володимира Путіна. Журналісти віднайшли контракт від 7 лютого 2023 року, укладений із військовою частиною № 26116. Термін дії контракту — до грудня цього року.

На гарячій лінії «АльфаСтрахования» журналістам повідомили, що компанія не розглядає страхові випадки ДТП, які сталися на окупованих територіях України, та припустили, що після 1 січня 2024 року ситуація може змінитися.

У коментарі «Схемам» Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

«На цей час я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній», — підкреслив бізнесмен.

Журналісти звернулися із запитом до «АльфаСтрахования», але відповіді поки не отримали.

Нагадаємо

В Україні Фрідман володіє «Київстаром», «Альфа-банком» (нині це «Сенс-банк»), «Моршинською».

Михайло Фрідман став одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС наприкінці лютого 2022-го. В обґрунтуванні сказано: олігарх має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. Фрідман з цим незгодний та намагається усіляко опротестувати накладення санкцій.

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