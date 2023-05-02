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2 травня 2023, 16:44 Читать на русском

Morgan Stanley скоротить 3 тисячі робочих місць у другому кварталі — Reuters

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley планує скоротити близько 3 тисяч робочих місць у другому кварталі — це стане другим раундом скорочень за останні пів року. Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley планує скоротити близько 3 тисяч робочих місць у другому кварталі — це стане другим раундом скорочень за останні пів року.

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Скорочення в Morgan Stanley

За словами джерела агентства, повільне укладання угод і складне економічне середовище спонукають інвестбанк переглянути свою чисельність персоналу.

«Останній крок послідував за ще одним кварталом, в якому комісійні від інвестиційно-банківського підрозділу впали, що призвело до зниження загального доходу майже на 2% до $14,5 мільярдів.

Минулого місяця фінансовий директор Morgan Stanley Шерон Єшайя заявила, що «управління витратами» є пріоритетом з огляду на більш широку ринкову невизначеність і підвищену інфляцію", — нагадує видання.

Читайте: У США починається «кредитна криза» — Morgan Stanley

Інвестиційні банки Уолл-стріт постраждали від спаду угод, оскільки інвестори стали більш обережними щодо нестабільних ринків і швидкого зростання відсоткових ставок.

Первинне публічне розміщення акцій також практично зупинилося, оскільки стартапи відкладають дебют на ринку до поліпшення настроїв інвесторів.

За даними Dealogic, у першому кварталі обсяги угод злиття та поглинання скоротилися майже вдвічі порівняно з попереднім роком.

Генеральний директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявив у грудні, що банк проведе «скромні» скорочення робочих місць по всьому світу, не називаючи точної цифри.

Станом на кінець березня в банку працювало понад 82 тисячі співробітників, і скорочення торкнеться майже 4% його персоналу.

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Джерело: Мінфін
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