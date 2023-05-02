Уряд з початку війни залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 429 мільярдів гривень

З початку повномасштабної війни до 30 квітня 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 288 372,9 млн грн, $2 956,8 млн та 1 064,2 млн євро , що становить майже 429 млрд грн в еквіваленті. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

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На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 291 997,9 млн грн, $3 812,8 млн та 662,6 млн євро.

У квітні 2023 року виплати за облігаціями внутрішньої державної позики на 6 248,0 млн грн (в еквіваленті) перевищували запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку.

Водночас протягом січня — квітня цього року відповідне сальдо було додатнім і становило 61 031,3 млн грн.

Максимальна дохідність

Максимальна дохідність військових облігацій, розміщених у квітні, у гривні становила 19,60% річних, а в доларах США — 4,85% річних. Розміщення військових ОВДП, номінованих у євро, у квітні не проводилося.

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Обсяг ОВДП

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У квітні він становив:

24 586,1 млн грн або 35,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 3 квітня — 20 843,8 млн грн або 27,0%);

$710,1 млн або 39,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 3 квітня — $690,5 млн або 37,7%);

50,0 млн євро або 8,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 3 квітня — 49,3 млн євро або 8,4%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів — 4 968,22 млн грн та $0,5 млн.

Міністерство фінансів у квітні здійснило погашення військових ОВДП, номінованих у гривні, на суму 17 969,1 млн грн, а також у доларах США — $270,7 млн.

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