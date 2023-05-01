Фонд гарантування інвестував понад 20 мільярдів гривень в ОВДП

Інвестиції в ОВДП

«Ми всі розуміємо, які колосальні видатки несе держава в умовах війни. Тому інвестування наявних тимчасово вільних коштів Фонду у державні цінні папери — це посильний внесок у підтримку держави у скрутні часи та водночас надійний фінансовий інструмент. Левова частка суми, понад 19 млрд грн, пішла на купівлю ОВДП на первинному ринку, тобто спрямовується безпосередньо державі, решта суми — придбання ОВДП на вторинному ринку, — повідомила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко. — Фонд має достатньо високоліквідних коштів для виплати вкладникам банків в управлінні ФГВФО. Нагадаю, що упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення в Україні діють стовідсоткові гарантії за вкладами».

Повіреними Фонду в купівлі-продажу цінних паперів є Банк «Південний», Кредобанк та Приватбанку.