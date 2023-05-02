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2 травня 2023, 15:01 Читать на русском

Tesla піднімає ціни на електрокари в деяких країнах

Після зниження цін на найпопулярніші машини з початку року у компанії Tesla вирішили збільшити вартість електрокарів у Японії, КНР та Сполучених Штатах. У різних країнах вартість машин піднялась на суму до 290 доларів, повідомили у LBLV

Це перше підвищення для цього автовиробника щодо двох найбільш популярних моделей одразу на кількох ринках. При цьому вартість машин все ще нижча, ніж у січні після знижок.

У квітні Ілон Маскповідомив, що компанія акцентуватиме увагу на зростанні продажів, а не на маржі. За його прогнозами, основну частину прибутку принесе програмне забезпечення для автономного водіння. З початку цього року Teslaперейшла на модель ціноутворення у реальному часі, яку рідкоможна зустріти в автомобільній промисловості.

Вчора на офіційному сайті виробника електрокарів оновилися ціни на Model3 та ModelY у Сполучених Штатах. Машини подорожчали на 250 доларів. Приблизно на таку суму подорожчали електрокари Teslaв КНР, Канаді та Японії. У Сполучених Штатах Model3 подорожчали вперше із січня поточного року.

На американському ринку Model3 все ще на 14% дешевше, ніж на початку року. Що стосується ModelY, її ціна на 24% дешевша, ніж у січні. У Канаді ці моделі електрокарів подорожчали на 222 долари, а в Японії — на 269 доларів. На китайському ринку ціна на електромобілі зросла на 289 доларів.

Сьогодні акції Teslaзнизилися на 1,51% до 161,83 долара, повідомляють аналітики LBLV.

Максим Соколов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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