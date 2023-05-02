Сполучені Штати скасують свої вимоги щодо вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних службовців наприкінці дня 11 травня, коли закінчиться надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, пов'язана з пандемією. Про це йдеться у заяві Білого дому.
США скасовують вимогу про вакцинацію від COVID-19 для іноземних туристів
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У лютому Палата представників США проголосувала за скасування вимоги про те, щоб більшість іноземних авіапасажирів були вакциновані від коронавірусу, що є одним з небагатьох обмежень на подорожі у зв'язку з пандемією, що залишилися в силі.
У червні минулого року адміністрація президента США Джо Байдена скасувала свою вимогу про те, що люди, які прибувають у США повітряним транспортом, повинні мати негативний результат на COVID-19, але зберегла вимоги Центрів з контролю та профілактики захворювань щодо вакцинації для більшості іноземних мандрівників.
За даними Reuters, Міністерство внутрішньої безпеки також заявило, що, починаючи з 12 травня, більше не вимагатиме від мандрівників, які не є громадянами США, які в'їжджають до США через наземні порти в'їзду та пороми, проходити вакцинацію від COVID-19 та надавати докази вакцинації за запитом.
Правила адміністрації Байдена, введені у вересні 2021 року, вимагають, щоб близько 3,5 млн федеральних службовців і підрядників пройшли вакцинацію, інакше їм загрожує звільнення або дисциплінарне стягнення, не застосовуються понад рік після низки судових рішень.
У березні федеральний апеляційний суд підтвердив рішення, що блокує виконання вимог щодо вакцинації працівників.
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