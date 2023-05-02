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2 травня 2023, 13:58 Читать на русском

США скасовують вимогу про вакцинацію від COVID-19 для іноземних туристів

Сполучені Штати скасують свої вимоги щодо вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних службовців наприкінці дня 11 травня, коли закінчиться надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, пов'язана з пандемією. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Сполучені Штати скасують свої вимоги щодо вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних службовців наприкінці дня 11 травня, коли закінчиться надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, пов'язана з пандемією.
Фото: pixabay.com

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У лютому Палата представників США проголосувала за скасування вимоги про те, щоб більшість іноземних авіапасажирів були вакциновані від коронавірусу, що є одним з небагатьох обмежень на подорожі у зв'язку з пандемією, що залишилися в силі.

У червні минулого року адміністрація президента США Джо Байдена скасувала свою вимогу про те, що люди, які прибувають у США повітряним транспортом, повинні мати негативний результат на COVID-19, але зберегла вимоги Центрів з контролю та профілактики захворювань щодо вакцинації для більшості іноземних мандрівників.

За даними Reuters, Міністерство внутрішньої безпеки також заявило, що, починаючи з 12 травня, більше не вимагатиме від мандрівників, які не є громадянами США, які в'їжджають до США через наземні порти в'їзду та пороми, проходити вакцинацію від COVID-19 та надавати докази вакцинації за запитом.

Правила адміністрації Байдена, введені у вересні 2021 року, вимагають, щоб близько 3,5 млн федеральних службовців і підрядників пройшли вакцинацію, інакше їм загрожує звільнення або дисциплінарне стягнення, не застосовуються понад рік після низки судових рішень.

У березні федеральний апеляційний суд підтвердив рішення, що блокує виконання вимог щодо вакцинації працівників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
2 травня 2023, 14:05
#
О нет, акции фарма-сект пойдут вниз.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
2 травня 2023, 14:06
#
Ставь + если не колол этот «развод» себе :)
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