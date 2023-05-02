З початку року до зведеного бюджету надійшло 338 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 травня 2023, 13:05 Читать на русском

З початку року до зведеного бюджету надійшло 338 мільярдів

Надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, у січні - квітні 2023 року становили 337,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, у січні - квітні 2023 року становили 337,9 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що у січні - квітні 2023 року до державного бюджету надійшло 200,6 млрд грн, до місцевих бюджетів — 137,3 млрд грн.

У квітні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становили 84,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн, до місцевих бюджетів — 36,3 млрд грн.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету за звітний період становили 198 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,6%, додатково до бюджету надійшло 1,3 млрд грн. При цьому на рахунки платників відшкодовано 51,8 млрд грн ПДВ.

Приріст

У розрізі основних платежів у січні - квітні 2023 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — у 2 рази (+15,9 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — 23% (+9,5 млрд грн).

Місцеві бюджети у січні - квітні 2023 року отримали 137,3 млрд грн, що на 27 млрд грн, або на 24,5% більше ніж у січні - квітні 2022 року.

Читайте також: Нацбанк переказав до бюджету рекордну суму

У квітні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 84,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн, до місцевих бюджетів — 36,3 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у квітні 2023 року становили 47,6 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 106,9%, додатково до бюджету надійшло 3,1 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 11,4 млрд грн ПДВ.

У повному обсязі виконано показники розпису Міністерства фінансів України з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — 132,7% (+2,4 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — 114% (+1,6 млрд грн), з податку на прибуток підприємства — 155,9 % (+0,8 млрд грн), з податку на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування — 102 % (+0,3 млрд грн).

У розрізі основних платежів у квітні 2023 року приріст порівняно з квітнем 2022 року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — 3,7 млрд грн (+61%), з податку та збору на доходи фізичних осіб — 3,7 млрд грн (+38,1%).

Місцеві бюджети у квітні 2023 року отримали 36,3 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 45% більше ніж у квітні 2022 року.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Oleksii Ch и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами