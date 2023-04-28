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28 квітня 2023, 12:29 Читать на русском

Нацбанк переказав до бюджету рекордну суму

Національний банк перерахував до державного бюджету України 71,87 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк перерахував до державного бюджету України 71,87 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.
Фото: finbalance.com.ua

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НБУ підкреслив, що це найбільша в історії Нацбанку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету.

Нагадаємо

24 квітня Рада НБУ затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

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Відповідно до закону «Про Національний банк України», ця сума частково спрямовується до держбюджету, а частково — в загальні резерви НБУ.

Загалом фінансовий результат Нацбанку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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