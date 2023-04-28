Нацбанк переказав до бюджету рекордну суму

Національний банк перерахував до державного бюджету України 71,87 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

НБУ підкреслив, що це найбільша в історії Нацбанку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету.

Нагадаємо

24 квітня Рада НБУ затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

Читайте також: Нацбанк значно покращив прогнози зростання ВВП та інфляції

Відповідно до закону «Про Національний банк України», ця сума частково спрямовується до держбюджету, а частково — в загальні резерви НБУ.

Загалом фінансовий результат Нацбанку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтесь, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin 10.