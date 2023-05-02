Курс валют на 2 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 2 травня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу подешевшав на 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар додав 1 копійку у покупці та не змінився у продажу. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,72−37,88, євро — 41,40−41,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,21−40,59 грн/євро.

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