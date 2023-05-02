Ринки завмерли напередодні рішення ФРС та дефолт у США: що потрібно знати вранці

Американські акції завершили понеділок без яскраво вираженої динаміки

Високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones знизилися на 0,1%, а S&P 500 практично не змінився.

Ринки завмерли напередодні виходу нового квартальних звітностей від великих американських компаній, включаючи Apple, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Ford і Starbucks.

Крім цього, учасники ринку зберігають обережний настрій перед наступним рішенням Федеральної резервної системи за процентними ставками, яке буде оголошено у середу.

Очікується, що американський регулятор підніме ставки на 0,25%.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,3%, японський Nikkei додав 0,2%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,7%, сінгапурський STI збільшився на 0,2%, а гонконгський Hang Seng додав 0,3%

МВФ покращив прогноз щодо економічного зростання Азії на 2023 рік

У Міжнародному валютному фонді очікують, що валовий внутрішній продукт країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону за підсумками цього року зросте на 4,6% порівняно з попереднім прогнозом 4,3% і після зростання на 3,8% 2022 року.

У МВФ зазначили, що зростання ВВП у регіоні буде насамперед зумовлене відновленням економіки Китаю та стійким економічним зростанням в Індії. При цьому решта світу готується до уповільнення економіки через посилення грошово-кредитної політики та кризи в Україні, зауважують у МВФ. Очікується, що цього року Азія забезпечуватиме близько 70% світового зростання ВВП.

США можуть оголосити дефолт вже 1 червня

Міністр фінансів США Джанет Йеллен попередила, що якщо найближчим часом не підвищити ліміт державного боргу, у Сполучених Штатів можуть закінчитися кошти для виплат за борговими зобов'язаннями вже до 1 червня цього року.

Озвучена міністром фінансів США дата виявилася раніше за ту, на яку очікували економісти Уолл-стріт і чиновники в американському уряді.

Остання оцінка Goldman Sachs передбачала вичерпання лімітів щодо держборгу до кінця червня. При цьому в американському інвестбанку зазначали, що слабші податкові надходження можуть скоротити цей термін.

У Goldman Sachs також звернули увагу, що досі на ринках було мало хвилювань через дефолт, що зростає, за держборгом США, але ситуація може змінитися найближчим часом.

JPMorgan отримав згоду на покупку First Republic Bank

У понеділок Федеральна корпорація зі страхування вкладів США (FDIC) ухвалила пропозицію JPMorgan про купівлю First Republic Bank з метою захисту депозитів клієнтів регіонального банку.

Клієнтами First Republic Bank в основному були багаті люди, тому багато депозитів банку не були застраховані, оскільки перевищували ліміт $250 тис., встановлений FDIC.

Якби First Republic Bank зазнав краху, її вкладники могли б не повернути усі свої заощадження, зауважує Fox News.

Після придбання банку генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив, що поглинання First Republic Bank не змінить шансів на рецесію у США, але стабілізує американську банківську систему.