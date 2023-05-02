Уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року. Що передбачає документ

Кабінет міністрів схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики в телеграм-каналі.

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Що це означає

Схвалений документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики.

За словами очільника міністерства Германа Галущенка, передбачені стратегією цілі планується досягти шляхом розвитку атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.

У Стратегії, зокрема, враховані:

наслідки повномасштабної війни російської федерації проти України, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми;

результати приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та поглиблення інтеграції енергетичної системи України в загальноєвропейську;

наявність новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії тощо), технічні зміни в енергетичному секторі, світові тренди та інноваційні рішення, вимоги до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС та прийнятим зобов’язанням України;

міжнародні зобов'язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів тощо;

децентралізація генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.

Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.

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