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2 травня 2023, 10:44 Читать на русском

Уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року. Що передбачає документ

Кабінет міністрів схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики в телеграм-каналі.

Кабінет міністрів схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.

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Що це означає

Схвалений документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики.

За словами очільника міністерства Германа Галущенка, передбачені стратегією цілі планується досягти шляхом розвитку атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.

У Стратегії, зокрема, враховані:

  • наслідки повномасштабної війни російської федерації проти України, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми;
  • результати приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та поглиблення інтеграції енергетичної системи України в загальноєвропейську;
  • наявність новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії тощо), технічні зміни в енергетичному секторі, світові тренди та інноваційні рішення, вимоги до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС та прийнятим зобов’язанням України;
  • міжнародні зобов'язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів тощо;
  • децентралізація генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.

Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
zig4free
zig4free
2 травня 2023, 12:18
#
Особенно сейчас отменили льготы на генераторы и сопутсвующее оборудования для блекаутов…
+
0
Strain
Strain
2 травня 2023, 12:43
#
Правительству для начала нужно принять новую стратегию развития Украины на ближайшие десятилетия.

Мой вариант Наука, технологии, инновации.

До тех пор, пока в стране будут строиться храмы и сельхоз угодья, а не НИИ, ITER, ускорители частиц и т. д. — будущего у нашей страны не будет.
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