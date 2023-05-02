Україна у квітні майже вдвічі скоротила імпорт електроенергії

В квітні Україна скоротила імпорт електроенергії на 44%, до 3943 МВт-год, порівняно з попереднім місяцем, а також відновила експорт, свідчать розрахунки ExPro .

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У квітні Україна імпортувала зі Словаччини 3805 МВт-год, з Молдови — тільки 138 МВт-год. З 7 квітня імпорт надходив тільки зі словацького напряму.

Нагадаємо

З 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Першим відкритим напрямом була Молдова. Загалом, за 11−30 квітня Україна експортувала до Молдови 46 400 МВт-год, що становить майже 50% від усього експорту.

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З 12 квітня розпочато експорт до Польщі, через відокремлену лінію Добротвірська ТЕС — Замость, протягом місяця за цим напрямом поставлено 30 325 МВт-год.

З 17 до 21 квітня здійснювався експорт до Словаччини, проте його було припинено через неузгодженість у проведенні аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Загалом, за квітень експортовано 95 900 МВт-год.