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2 травня 2023, 8:56 Читать на русском

Україна у квітні майже вдвічі скоротила імпорт електроенергії

В квітні Україна скоротила імпорт електроенергії на 44%, до 3943 МВт-год, порівняно з попереднім місяцем, а також відновила експорт, свідчать розрахунки ExPro.

В квітні Україна скоротила імпорт електроенергії на 44%, до 3943 МВт-год, порівняно з попереднім місяцем, а також відновила експорт, свідчать розрахунки ExPro.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиУ квітні Україна імпортувала зі Словаччини 3805 МВт-год, з Молдови — тільки 138 МВт-год.
Фото: pixabay.com

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У квітні Україна імпортувала зі Словаччини 3805 МВт-год, з Молдови — тільки 138 МВт-год. З 7 квітня імпорт надходив тільки зі словацького напряму.

Нагадаємо

З 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Першим відкритим напрямом була Молдова. Загалом, за 11−30 квітня Україна експортувала до Молдови 46 400 МВт-год, що становить майже 50% від усього експорту.

Читайте: Україна експортувала майже 90 тисяч МВт-год електроенергії за місяць

З 12 квітня розпочато експорт до Польщі, через відокремлену лінію Добротвірська ТЕС — Замость, протягом місяця за цим напрямом поставлено 30 325 МВт-год.

З 17 до 21 квітня здійснювався експорт до Словаччини, проте його було припинено через неузгодженість у проведенні аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Загалом, за квітень експортовано 95 900 МВт-год.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
2 травня 2023, 8:58
#
Ну і добре
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