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1 травня 2023, 8:34 Читать на русском

Україна експортувала майже 90 тисяч МВт-год електроенергії за місяць

Україна експортувала за квітень 89,7 тис. МВт-год електроенергії 6-місячної перерви. Про це йдеться у даних на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає «Інтерфакс-Україна».

Україна експортувала за квітень 89,7 тис.
Фото: pixabay.com

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Куди експортували найбільше

Зазначається, що найбільше електроенергії було експортовано до Молдови — понад 40 тис. МВт-год, до Польщі надійшло 30,4 тис. МВт-год, а до Словаччини — 19,2 тис. МВт-год.

«Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85−95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову е/е далі йде в Румунію», — йдеться в повідомленні.

«ДТЕК Західенерго» здійснює експорт до Польщі 1800 МВт-год на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину — по 75 МВт на кожну годину.

Читайте: Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС

Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили «ДТЕК Західенерго», що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, «ДЕ Трейдинг» (близько 50 МВт), «ЕРУ Трейдинг», «Ле Трейдінг Україна», «ТЕС» і один раз держенерготрейдер «ЕКУ», який викупив 10 МВт на одну годину.

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Джерело: Мінфін
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