Частка непрацюючих кредитів у банках у I кварталі зросла до 38,8%

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Проблемні кредити

Банки продовжують визнавати кредитні втрати — від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.

Водночас тривалі повномасштабні бойові дії негативно позначаються на динаміці кредитування. Загальний обсяг кредитів у I кварталі скоротився на 14,5 млрд грн або на 1% до 1,119 трлн грн станом на 1 квітня 2023 року.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель — зростав.

Нагадаємо

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків, щоб оцінити вплив воєнної агресії на якість банківських активів, втрати для капіталу та спроможність банків самотужки відновити капітал.