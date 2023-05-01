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1 травня 2023, 16:20 Читать на русском

Кабмін спрямує додаткові кошти на програму «єОселя»

Кабінет міністрів прискорює реалізацію програми пільгового кредитування «єОселя» — зокрема, уряд погодив можливість залучення додаткових коштів компанією «Укрфінжитло» на відкритому фінансовому ринку. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабінет міністрів прискорює реалізацію програми пільгового кредитування «єОселя» — зокрема, уряд погодив можливість залучення додаткових коштів компанією «Укрфінжитло» на відкритому фінансовому ринку.

«Програма єОселя виявилась дуже популярною серед громадян. Ми бачимо високий попит на пільгові кредити під 3% річних. Уряд робить все для продовження роботи програми єОселя та розширення кількості її потенційних учасників.

Зараз нам необхідно надати новий імпульс фінансуванню компанії «Укрфінжитло», який дозволить розпочати процес залучення додаткових коштів, у тому числі, на відкритому фінансовому ринку. Також ми розраховуємо на залучення коштів міжнародних організацій. Впевнена, що вже найближчим часом кількість виданих кредитів збільшиться", — заявила перший віцепрем'єрміністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Що відомо про програму

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює з жовтня минулого року.

За цей час 948 українських родин отримали доступний кредит для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Усі вони — представники критично важливих для держави професій: 782 військовослужбовці та силовики, 85 медиків, 71 педагог та 10 науковців, додали в Мінекономіки.

Кредити цим категоріям населення надаються під 3% річних.

Планується, що цього року збільшиться перелік категорій громадян, які зможуть отримати кредит на власне житло — вони зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних. В уряді розраховують зробити цю програму постійно діючою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
1 травня 2023, 17:26
#
У рамках програми «єВідновлення», тестування якої розпочнеться з 10 травня, власники пошкодженого внаслідок війни житла зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн на ремонт.
Про це під час інформаційного телемарафону повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
«Уряд у рамках великої програми стосовно компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається „єВідновлення“. Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року», — сказала Шуляк.
За її словами, якщо за всіма критеріями людина проходить, вона зможе отримати швидку компенсацію з використанням застосунку «Дія».
«Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма знаходиться у тестовому режимі, повторюся — це частина великої програми стосовно компенсацій», — зазначила депутат.
+
0
bonv
bonv
1 травня 2023, 17:26
#
Шуляк розповіла, що через «Дію» вже отримано близько 360 тис. інформаційних повідомлень, які стосуються майже 25 млн кв. зруйнованого або пошкодженого житла. За її словами, це надзвичайно високі цифри, тому що в довоєнний період в Україні щороку здавалося приблизно 10 млн кв. м житла.
«На сьогодні є перші кошти, які будуть використовуватися на роботу компенсаційного механізму — це кошти арештованих дочок російських банків. Ми сподіваємося, що в цьому році також на ці потреби будуть використані 35 млрд грн з коштів, які надійдуть від прибутку Національного банку. Звичайно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів», — додала депутат.
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