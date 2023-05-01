Кабмін спрямує додаткові кошти на програму «єОселя»

«Програма єОселя виявилась дуже популярною серед громадян. Ми бачимо високий попит на пільгові кредити під 3% річних. Уряд робить все для продовження роботи програми єОселя та розширення кількості її потенційних учасників.

Зараз нам необхідно надати новий імпульс фінансуванню компанії «Укрфінжитло», який дозволить розпочати процес залучення додаткових коштів, у тому числі, на відкритому фінансовому ринку. Також ми розраховуємо на залучення коштів міжнародних організацій. Впевнена, що вже найближчим часом кількість виданих кредитів збільшиться", — заявила перший віцепрем'єрміністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Що відомо про програму

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює з жовтня минулого року.

За цей час 948 українських родин отримали доступний кредит для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Усі вони — представники критично важливих для держави професій: 782 військовослужбовці та силовики, 85 медиків, 71 педагог та 10 науковців, додали в Мінекономіки.

Кредити цим категоріям населення надаються під 3% річних.

Планується, що цього року збільшиться перелік категорій громадян, які зможуть отримати кредит на власне житло — вони зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних. В уряді розраховують зробити цю програму постійно діючою.