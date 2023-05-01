Курс валют на 1 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 1 травня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та подорожчало на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 1 копійку у покупці та на 4 копійки у продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,79−37,94, євро — 41,45−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,22−40,61 грн/євро.

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