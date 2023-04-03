За січень-лютий 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 27,3% - до понад $1 млрд, це на $403 млн менше порівняно з цим же періодом минулого року. Про це пише Forbes з посиланням на НБУ .

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Падіння виручки

За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 17,4% і становила $528 млн, порівняно з січнем минулого року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 млн.

Водночас у лютому показник складав $547 млн, що майже на 35% менше, ніж у цей же місяць рік тому. В доларовому еквіваленті це дорівнює $292 млн.

За даними НБУ, дефіцит торгівлі послугами у лютому становив $1,2 млрд: експорт послуг скоротився на 24,8%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 1,6 раза.

Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів — зріс у 2,5 раза, до $2 млрд. Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 35,6%.

Чинники зниження експорту послуг

Основними чинниками зниження експорту послуг були скорочення експорту комп’ютерних послуг (на 34,8%), транспортних послуг (на 14,9% - переважно через суттєве зменшення експорту послуг морського, залізничного та повітряного транспорту), інших ділових послуг (на 14,5%) і послуг із переробки матеріальних ресурсів, що належать іншим сторонам (на 40%).