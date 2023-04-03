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3 квітня 2023, 14:42 Читать на русском

За січень-лютий 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 27,3%

За січень-лютий 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 27,3% - до понад $1 млрд, це на $403 млн менше порівняно з цим же періодом минулого року. Про це пише Forbes з посиланням на НБУ.

За січень-лютий 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 27,3% – до понад $1 млрд, це на $403 млн менше порівняно з цим же періодом минулого року.

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Падіння виручки

За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 17,4% і становила $528 млн, порівняно з січнем минулого року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 млн.

Водночас у лютому показник складав $547 млн, що майже на 35% менше, ніж у цей же місяць рік тому. В доларовому еквіваленті це дорівнює $292 млн.

За даними НБУ, дефіцит торгівлі послугами у лютому становив $1,2 млрд: експорт послуг скоротився на 24,8%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 1,6 раза.

Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів — зріс у 2,5 раза, до $2 млрд. Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 35,6%.

Чинники зниження експорту послуг

Основними чинниками зниження експорту послуг були скорочення експорту комп’ютерних послуг (на 34,8%), транспортних послуг (на 14,9% - переважно через суттєве зменшення експорту послуг морського, залізничного та повітряного транспорту), інших ділових послуг (на 14,5%) і послуг із переробки матеріальних ресурсів, що належать іншим сторонам (на 40%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Vadim531
Vadim531
3 квітня 2023, 14:52
#
Ну шо там Гетманцев и прочие умы-реформаторы что предлагать будете — опять податки повышать?)
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+15
mantis05
mantis05
3 квітня 2023, 15:18
#
Дело то не в нём, а в блистательных умах тех шкварчуток, которые по придуманному курсу покупали валюту у ITшников. Мне, вот- очень забавно было смотреть, как НБУ покупать хочет по 29.5 еврик, а потом челики в Польше обналичивают его по 30, и бумагу везут к нам, продавая по 35 и так по кругу. Налоги, пфф)
+
+15
Rubi0
Rubi0
3 квітня 2023, 16:20
#
Больше повлияло отключение электроэнергии, это стало последней каплей для иностранных заказчиков. Грузия Армения Казахстан стали намного превликательнее.
+
0
Vorlock
Vorlock
3 квітня 2023, 17:29
#
Підтверджую.
проекти нам майже не дають :(індія та латинська америка зараз в тренді.
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