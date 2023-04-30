Наталія Іваненко, яка очолювала Департамент методології регулювання діяльності банків, завершила роботу в Національному банку у зв’язку з виходом на пенсію. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Кадрові зміни: З НБУ пішла директор Департаменту методології регулювання діяльності банків
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Обов’язки директора Департаменту методології регулювання діяльності банків до призначення нового керівника виконуватиме Оксана Присяженко, заступник директора — начальник управління методології регулювання діяльності банків цього департаменту.
Водночас Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту методології регулювання діяльності банків.
Департамент методології регулювання діяльності банків входить до блоку «Фінансова стабільність», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова.
Нагадаємо
Загалом Іваненко пропрацювала в Національному банку 22 роки. Зокрема, в її підпорядкуванні із 2005 року перебували питання розроблення та впровадження прогресивної і ефективної практики методології банківського нагляду.
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