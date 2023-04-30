Кадрові зміни: З НБУ пішла директор Департаменту методології регулювання діяльності банків

Загалом Іваненко пропрацювала в Національному банку 22 роки. Зокрема, в її підпорядкуванні із 2005 року перебували питання розроблення та впровадження прогресивної і ефективної практики методології банківського нагляду.

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