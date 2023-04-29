НБУ знову оштрафував кредитний сервіс ZeCredit

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Інвеструм» на 34 000 грн. Таке рішення ухвалено 28 квітня за результатами інспекційної перевірки компанії і набуває чинності з 1 травня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Причина штрафу

В НБУ зазначили, що компанію оштрафували за надання завідомо недостовірної інформації про виконання рішення регулятора та несвоєчасне подання відомості про укладення договорів врегулювання заборгованості з колекторськими компаніями.

Сплатити штраф ТОВ «ФК «Інвеструм» зобов'язане протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Зазначимо, що ТОВ «ФК «Інвеструм» надає короткострокові кредити під брендом ZeCredit.

Нагадаємо

У грудні 2022 року НБУ вже штрафував ТОВ «ФК «Інвеструм» на 85 000 грн через порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк оштрафував кредитну спілку «Подільська».

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