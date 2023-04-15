Національний банк України застосував захід впливу у вигляді штрафу до кредитної спілки «Подільська». Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк оштрафував кредитну спілку
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Причина
Спілка несвоєчасно подала до Національного банку дані звітності станом на 1 січня 2023 року. За це її оштрафовано на 1 700 грн.
Таке рішення ухвалено за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю кредитної спілки.
Нагадаємо
Національний банк України оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання файлів звітності за 2022 рік.
Джерело: Мінфін
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