Нацбанк оштрафував кредитну спілку

Причина

Спілка несвоєчасно подала до Національного банку дані звітності станом на 1 січня 2023 року. За це її оштрафовано на 1 700 грн.

Таке рішення ухвалено за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю кредитної спілки.

Нагадаємо

Національний банк України оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання файлів звітності за 2022 рік.