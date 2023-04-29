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29 квітня 2023, 15:08 Читать на русском

Єврокомісія заявила про досягнення домовленостей з сусідами України щодо імпорту зерна. В МЗС висловили протест

Європейська комісія в результаті переговорів досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродукції. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Європейська комісія в результаті переговорів досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродукції.
Фото: slovoidilo.ua

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«Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та 5 її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію», — заявив Домбровскіс у відеозверненні.

Ключовим елементом досягнутих домовленостей є, зокрема, скасування односторонніх заходів щодо імпорту української продукції з боку згаданих країн.

Водночас застосовуватимуться виключні захисні заходи для чотирьох продуктів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникового насіння. Єврокомісія виділить додатково 100 млн євро для допомоги фермерам у згаданих державах ЄС.

Крім того, будуть порушені розслідування щодо необхідності застосування захисних заходів у імпорті інших продуктів з України, включаючи соняшникову олію.

При цьому сторони продовжуватимуть працювати для того, щоб забезпечити експорт українських товарів в інші країни з використанням «коридорів солідарності» ЄС.

Дивіться також: Заборона імпорту та транзиту українського зерна. Чому це сталося і що значить для України (відео)

Протест

Водночас Україна висловила протест Польщі та Євросоюзу через запровадження обмежень на імпорт української продукції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зокрема, 28 квітня до посольства Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти МЗС щодо категоричної неприйнятності ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

У відомстві наголосили, що такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, «не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС».

«Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», — заявили в МЗС.

Також Україна закликала партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
29 квітня 2023, 16:19
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Вот вам и ассоциация…, так за что боролись?!
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