Національний банк відповідно до вимог нового закону України «Про платіжні послуги» видав ще вісім ліцензій на надання фінансової платіжної послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ видав ліцензії 8 компаніям на надання фінансової платіжної послуги
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Кого Нацбанк включив до Реєстру платіжної інфраструктури
ТОВ «ФК МБК» — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
ТОВ «Даймонд Пей» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
ТОВ «ФК «Єдиний Простір» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
АТ «Укрпошта» — у статусі оператора поштового зв’язку з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
ТОВ «ФК «Платіжний Центр» — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
ТОВ «НоваПей» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг із:
- зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);
- зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);
- виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;
- виконання платіжних операцій з рахунку чи на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;
- емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;
- переказу коштів без відкриття рахунку.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 та 28 квітня 2023 року.
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Нагадаємо
1 серпня 2022 року введено в дію Закону України «Про платіжні послуги».
У зв’язку з цим до 30 квітня 2023 року включно учасники фінансового ринку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, можуть звертатися до Національного банку з метою «переоформлення» їх ліцензії відповідно до вимог цього закону.
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