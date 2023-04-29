НБУ видав ліцензії 8 компаніям на надання фінансової платіжної послуги

Національний банк відповідно до вимог нового закону України «Про платіжні послуги» видав ще вісім ліцензій на надання фінансової платіжної послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кого Нацбанк включив до Реєстру платіжної інфраструктури

ТОВ «ФК МБК» — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «Даймонд Пей» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Єдиний Простір» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

АТ «Укрпошта» — у статусі оператора поштового зв’язку з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Платіжний Центр» — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «НоваПей» — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг із:

зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;

виконання платіжних операцій з рахунку чи на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;

емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

переказу коштів без відкриття рахунку.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 та 28 квітня 2023 року.

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Нагадаємо

1 серпня 2022 року введено в дію Закону України «Про платіжні послуги».

У зв’язку з цим до 30 квітня 2023 року включно учасники фінансового ринку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, можуть звертатися до Національного банку з метою «переоформлення» їх ліцензії відповідно до вимог цього закону.

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