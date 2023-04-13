Кросівки Майкла Джордана з його останнього фіналу НБА пішли на аукціоні за рекордні $2,2 мільйона

Кросівки Майкла Джордана, в яких він грав в останньому свому фіналу НБА, були продані на аукціоні Sotheby’s за рекордну суму для подібних лотів — $2,2 млн. Про це повідомляє The Guardian.

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Легендарний баскетболіст одягав кросівки «Bred» Air Jordan 13 під час другої гри фіналу НБА 1998 року на шляху до свого шостого й останнього чемпіонського титулу НБА.

В цій грі Джордан набрав 37 очок та приніс Chicago Bulls перемогу над Utah Jazz з рахунком 93−88. Гра була показана у популярному документальному фільмі ESPN/Netflix 2020 року «Останній танець» (The Last Dance).

Онлайн-продаж зміцнює позицію Джордана як найціннішого спортсмена на аукціонах спортивного одягу. Продаж кросівок за $2,2 млн побив минулий рекорд у $1,5 млн на кросівки Джордана, встановлений у вересні 2021 року.

«Сьогоднішній рекордний результат ще раз доводить, що попит на спортивні пам'ятні речі Майкла Джордана продовжує перевершувати всі очікування», — сказав у своїй заяві Брам Вахтер, голова відділу вуличного одягу та сучасних предметів колекціонування Sotheby’s.

Ціна трохи перевищила передпродажну оцінку Sotheby’s у $2 млн, але значно нижча за прогнозований максимум у $4 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого року футболку Майкла Джордана, в якій він грав під час фіналу НБА 1998 року, продали з аукціону Sotheby's за рекордну суму близько $10,1 млн.