Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 24 по 28 квітня, купив на міжбанківському валютному ринку $2,68 млн доларів і продав $444,74 млн. Негативне сальдо становило $442,05 млн проти $560,07 минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $118,02 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $64,98 млн;

продав $8 617,47 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $8 552,48 млн.

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