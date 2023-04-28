Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, продовжив дію положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Він також додав, що до положення були внесені зміни. Зокрема, покладено спеціальні обовʼязки на ПАТ «Укрнафта» з продажу газу власного видобутку НАК «Нафтогаз України» за фіксованою ціною з метою формування ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

При цьому Мельничук не уточнив нові строки положення про ПСО.

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