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28 квітня 2023, 16:31 Читать на русском

Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, продовжив дію положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, продовжив дію положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО).
Фото: gsminfo.com.ua

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Він також додав, що до положення були внесені зміни. Зокрема, покладено спеціальні обовʼязки на ПАТ «Укрнафта» з продажу газу власного видобутку НАК «Нафтогаз України» за фіксованою ціною з метою формування ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

При цьому Мельничук не уточнив нові строки положення про ПСО.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+10
kadaad1988
kadaad1988
28 квітня 2023, 17:19
#
При реальной цене за куб газа в 2,5 гривни власть нам параит его по 8 и называет цену «льготной»!!!
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
28 квітня 2023, 17:38
#
Вы работаете в Нафтогазе?Знаете реальные цены, объемы, импорт?
+
+15
tarick
tarick
28 квітня 2023, 17:48
#
Будь-який невдаха чудово знає ціни за якими йому мають продавати товари та послуги.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
28 квітня 2023, 19:37
#
Где аудит нафтогаза?! Мне там незачем работать, что бы знать цены.
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