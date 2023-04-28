Бізнес просить змінити правила, які призводять до подвійного оподаткування доходів українців

Цього тижня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав важливий для бізнесу та громадян законопроєкт № 8137 щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК). Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) вітає це рішення та сподівається , що парламент найближчим часом розгляне законопроєкт та прийме як закон.

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Також Асоціація звертається до Комітету з приводу іншого важливого питання, яке стосується тисяч українців. Йдеться про складнощі із реалізацією права на залік в Україні податків, сплачених українцями за кордоном. Сьогодні в ЕВА має відбутись зустріч з керівником комітету Данилом Гетманцевим, на якій спільнота також планує підняти дане питання.

Так, згідно із чинними правилами, під час розрахунку податків в Україні дозволяється зарахувати суми податків, сплачених за кордоном. Для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник має отримати від закордонної податкової довідку про суму сплаченого податку, а також про базу/об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні.

«За кордоном, не зі своєї доброї волі, опинились мільйони українців. Багато з них отримували доходи, з яких за кордоном вже було сплачено податки. Українці зобов’язані задекларувати в Україні іноземні доходи. Однак без отримання закордонної довідки та без її легалізації, ті сумлінні українці, які задекларують в Україні доходи, вже оподатковані за кордоном, будуть змушені повторно сплатити в Україні податок із тих самих доходів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість українців не мають досвіду отримання в іноземних податкових органах довідок про сплачені податки та легалізації таких довідок. Деякі категорії громадян (чоловіки віком від 18 до 60 років) навіть не мають можливості виїхати за кордон для отримання легалізованих документів про сплату податків за кордоном.

«Проблема є більш ніж очевидною. Жаль, що органи, відповідальні за формування фіскальної політики не попіклувались своєчасно, щоб вирішити її. Тож Асоціація звертається до Кабінету Міністрів України, Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики та до небайдужих депутатів із проханням якнайшвидше розробити та впровадити механізм, який дозволив би запобігти подвійному оподаткуванню доходів українців», — заявили в Асоціації.

Що пропонується

До прикладу, на період дії воєнного стану пропонується скасувати вимогу щодо отримання довідки з іноземної податкової, та підтверджувати сплату податків за кордоном відповідними банківськими документами.

Також доречно було б скасувати на період дії воєнного стану вимогу щодо легалізації довідок, виданих закордонними податковими органами. Спільнота готова долучатись до пошуку відповідного рішення та до роботи над документом, який його оформлюватиме.

«Для фізичних осіб до 1 травня в Україні завершується кінцевий термін подачі декларації про доходи за попередній рік. Ми свідомі того, що до цієї дати навряд чи вдасться розробити та впровадити рішення.

Проте є час, щоб виправити ситуацію та змінити правила до настання терміну сплати податків в Україні, щоб українці могли подати уточнюючу декларацію та врахувати податки, сплачені за кордоном", — підкреслили в Європейській Бізнес Асоціації.

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