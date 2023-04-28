Цивільна авіація не відновить польоти в Україні, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека. Про це заявила заступниця директора Украероруху Оксана Ожигова в коментарі телеканалу «Київ».
Поки в повітряному просторі України не буде 100% безпеки, цивільна авіація не запрацює — Украерорух
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«Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо „небезпека“. Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано», — зазначила Ожигова.
За її словами, Украерорух наразі проводить підготовчу роботу над якомога швидшим відновленням польотів, коли це буде можливим.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що ірландський лоукостер Ryanair збирається відновити польоти в Україну приблизно через два тижні після закінчення війни.
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