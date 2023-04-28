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28 квітня 2023, 13:37 Читать на русском

НБУ анулював ліцензію страховій компанії

Національний банк анулював АТ «Просто-Страхування» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів) у зв’язку з тим, що структура власності компанії не відповідає вимогам законодавства України. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював АТ «Просто-Страхування» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів) у зв’язку з тим, що структура власності компанії не відповідає вимогам законодавства України.
Фото: bank.gov.ua

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Відповідне рішення правління Нацбанку ухвалило 27 квітня.

Зазначається, що невідповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам законодавства України є підставою для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Згідно з останньою поданою АТ «Просто-Страхування» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року:

  • обсяг страхових премій компанії становив 204 931 тис. грн,
  • вартість активів — 568 122 тис. грн,
  • страхові резерви — 175 885 тис. грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,6% від загального обсягу ринку.

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Регулятор також зазначив, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
28 квітня 2023, 14:22
#
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