ПУМБ серед найстійкіших банків країни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 квітня 2023, 17:00 Читать на русском

ПУМБ серед найстійкіших банків країни

Провідне українське медіа NV та інвестиційна компанія Dragon Capital наприкінці квітня 2023 року представили рейтинг стійкості українських банків «ТОП-15 найстійкіших банків країни», в якому визначили найнадійніші фінустанови країни, а також ті, яким довіряють вкладники та експерти.

Як зазначає видання, до рейтингу найбільш стійких банків країни увійшли фінансові установи з найбільш життєздатними бізнес-моделями, достатніми резервами та якісними активами. ПУМБ посів 2 місце серед фінустанов з приватним українським капіталом та 11 місце у загальному переліку банків.

«Попри війну ПУМБ залишається стабільним, прибутковим та надійним банком. Разом з нашими клієнтами та командою банка ми пройшли складний 2022 рік. Ми вистояли самі і допомагали іншим — бізнесу, державі, захисникам та цивільним українцям. Цього року наша мета — зберегти високий рівень якості обслуговування клієнтів, продовжити розвиток наших digital-каналів і продуктів, інвестувати й надалі у сталі проєкти задля захисту і відновлення України», — прокоментував Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Основа рейтингу — дані семи категорій: достатність капіталу, доходність, довіра вкладників (динаміка депозитів клієнтів — фізичних осіб та бізнесу), якість активів, підтримка акціонерів та якісні показники (репутація, прозорість діяльності, збалансованість ризик-менеджменту). Довіра вкладників — один із ключових показників. Так, згідно з внутрішніми даними банку, 83% клієнтів-фізосіб банку протягом 12 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 715 млн грн. Загалом, згідно з даними НБУ, станом на 01.01.2023 ПУМБ входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфелю фізичних осіб в гривні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mariupol2023
mariupol2023
28 квітня 2023, 18:21
#
Зачем вы рекламируете этот банк? замораживают деньги всем марипольцам
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами