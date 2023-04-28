ПУМБ серед найстійкіших банків країни

Провідне українське медіа NV та інвестиційна компанія Dragon Capital наприкінці квітня 2023 року представили рейтинг стійкості українських банків «ТОП-15 найстійкіших банків країни», в якому визначили найнадійніші фінустанови країни, а також ті, яким довіряють вкладники та експерти.

Як зазначає видання, до рейтингу найбільш стійких банків країни увійшли фінансові установи з найбільш життєздатними бізнес-моделями, достатніми резервами та якісними активами. ПУМБ посів 2 місце серед фінустанов з приватним українським капіталом та 11 місце у загальному переліку банків.

«Попри війну ПУМБ залишається стабільним, прибутковим та надійним банком. Разом з нашими клієнтами та командою банка ми пройшли складний 2022 рік. Ми вистояли самі і допомагали іншим — бізнесу, державі, захисникам та цивільним українцям. Цього року наша мета — зберегти високий рівень якості обслуговування клієнтів, продовжити розвиток наших digital-каналів і продуктів, інвестувати й надалі у сталі проєкти задля захисту і відновлення України», — прокоментував Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.