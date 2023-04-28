Енергосистема України влітку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив у ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.
Дефіцит електроенергії може повернутися влітку — Укренерго
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«Зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, й Україна здатна експортувати електроенергію. Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку. Він буде компенсуватися збільшенням потужності на теплових електростанціях, які будуть доступні нам, а також імпортом електроенергії», — зазначив Кудрицький.
За його словами, ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших в історії.
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«На це впливають масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишається декілька великих електростанцій. Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми», — додав очільник Укренерго.
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